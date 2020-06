Hans Hollein: Er wollte die Architektur sinnlich

Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) würdigte in einer ersten Reaktion auf den Tod Hans Holleins diesen als "meisterhaften Architekten, inspirierenden Lehrer, Visionär und Vordenker". Erst kürzlich habe Ostermayer bei den Feierlichkeiten zu Holleins 80. Geburtstag gesprochen und Genesungswünsche geschickt. "Dass er heute bereits nicht mehr unter uns ist, ist eine sehr traurige Nachricht."

Durch Holleins Tod verliere Österreich nicht nur "einen seiner bekanntesten Architekten, Künstler und Theoretiker, sondern auch einen kulturpolitisch engagierten Streiter für die Kunst und die Kunstschaffenden", so der Kulturminister. Hollein habe die Architektur des Städtebaus "wesentlich geprägt" und es mit seiner internationalen Tätigkeit verstanden, "der Moderne einen zeitgenössischen Ausdruck zu geben".

Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ) würdigte in einer Aussendung vor allem den Beitrag Holleins, "unserer Stadt ihr modernes und weltoffenes Gesicht zu geben". " Holleins Entwürfe sind architektonische Glanzstücke, durchdrungen von Kreativität und Schaffensdrang", so Mailath-Pokorny. "Mit seinen spektakulären und zugleich wegweisen Bauten, wie etwa dem Haas Haus auf dem Stephansplatz oder dem Soravia Wing auf der Albertina, hat er sichtbare Spuren in unserer Stadt hinterlassen und immer wieder für öffentliche Diskussionen gesorgt."

Auch die Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler Privatstiftung, der Hollein "eng verbunden" gewesen sei, betrauert den Tod des "großen österreichischen Architekten und Designers". Hollein habe Friedrich Kieslers Werke wie "Endless" House" und Theorien wie den "Correalismus" "durch seine eigene Architektur und sein interdisziplinäres Schaffen in die Gegenwart weitergeführt und somit einer neuen Generation von Architekten und Künstlern vermittelt", so der Vorstandsvorsitzende Hani Rashid und Direktor Peter Bogner in einer Aussendung.

"Die internationale Architekturszene verliert mit dem Tod von Hans Hollein einen einzigartigen Universalkünstler und einen Weltstar der Architektur", heißt es aus dem Architekturzentrum Wien (Az W), wo kürzlich mit einer Veranstaltung Holleins 80er begangen wurde. " Hans Hollein ist seit sechzig Jahren der einflussreichste und international wichtigste Architekt aus Österreich. Kein anderer österreichischer Architekt hat wie er zur internationalen Debatte und Entwicklung der Architektur beigetragen. Er hat die Architektur als Gestaltungsanspruch für das gesamte Leben neu positioniert, und damit wesentlich die gesellschaftliche Bedeutung der Architektur insgesamt befördert", so Az W-Direktor Dietmar Steiner.

Tief bestürzt zeigte sich Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, der seinen persönlichen Freund Hollein als "einen der bedeutendsten Architekten und Künstler des 20. Jahrhunderts" würdigte: "Mit seinen Architekturvisionen der 60er-Jahre, der radikal neuen Verwendung von Materialien und einer architettura parlante hat er bahnbrechend auf die Entwicklung der Architektur nicht nur Europas, sondern der Welt gewirkt. (...) Die Albertina verneigt sich vor einem der großen künstlerischen Genies unserer Epoche. Sein expressives Flugdach, das weit in die Stadt ausgreift, ist ein expressives Symbol für den Aufbruch und die Öffnung dieses Museums" Für ihn persönlich sei Hans Hollein "vielleicht der intellektuellste unter allen österreichischen Architekten. Nicht zufällig hat er auch als Ausstellungsarchitekt ebenso wie als Entwerfer des bahnbrechenden Museums in Mönchengladbach einen völlig neuen Standard an Präsentation von Kunst etabliert. Die Kunstwelt verliert mit dem Pritzker-Preisträger Hans Hollein eines der wirkungsmächtigsten Genies."