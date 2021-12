Architekt Günther Feuerstein im Alter von 96 Jahren gestorben

Der Architekt Günther Feuerstein ist am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Sonntag der APA mit. Demnach verschied der "Katalysator der Wiener Nachkriegsszene in der Architektur", wie der 1925 in Wien geborene Feuerstein einmal bezeichnet worden war, zuhause im Beisein seiner Angehörigen. Er habe sich von einer vor drei Wochen erfolgten Operation nicht mehr erholt, hieß es in der Mitteilung.

Feuerstein arbeitete demnach bis zuletzt "aktiv als Architekturtheoretiker" und veröffentlichte noch im Herbst 2021 sein letztes Buch. "Spektakulär waren die Klubseminare über 'Zeitgenössische Architektur' in den 60er-Jahren", ließ die Familie am Sonntag wissen. Er wirkte als Professor an mehreren österreichischen Universitäten, zu seinen Studenten zählten neben Wolf Prix und Helmuth Swiczinsky mit Coop-Himmelblau, Laurids Ortner von der Haus-Rucker-Co (später O&O Baukunst) auch Wegbegleiter wie Walter Pichler und Raimund Abraham.

Für seinen unermüdlichen wissenschaftlich Einsatz, erhielt er zuletzt den Ehrendoktortitel der TU-Innsbruck und für sein Wirken in der Architekturszene sowie sein Lebenswerk den "Hans Hollein Kunstpreis für Architektur 2021". An der Technischen Universität (TU) Wien wirkte Feuerstein als Assistent von Karl Schwanzer am Institut für Gebäudelehre und Entwerfen (1961-68) und als Lektor für Gegenwartsarchitektur (1966-96). Zudem war er Ordinarius für "Umraumgestaltung" an der Hochschule für Gestaltung in Linz (1973-96). Dabei versuchte Feuerstein im Zeitalter des Funktionalismus, der Fantasie und der Welt der Gefühle zu ihrem Recht zu verhelfen.