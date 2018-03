Arcade Fire: Berstende Kabel beim Familienclan

„Irgendwie klingt es, als wäre es zu viel für die Kabel, als könnten sie jederzeit bersten!“ So beschreibt Arcade-Fire-Bassist Will Butler, der Bruder von Frontmann Win, das jüngste Album „Everything Now“. Damit veröffentlichte das Sextett, das mit einem eklektisch- melancholischen und üppig mit Streichern und Bläsern instrumentiertem Indie-Sound bekannt wurde, ein Werk, das elektronischer, fröhlicher und reduzierter klingt.

Aber das, erzählt Will im Interview mit dem KURIER, sei mehr Zufall als Resultat einer Entscheidung: „Wir haben schon bei beiden Alben davor gesagt, wir wollen einmal ein simpleres Album machen. Aber irgendwie ist das nie passiert. Warum es gerade jetzt so war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.“

Aufgenommen wurde in einem kleinen Raum („nicht größer als ein Schlafzimmer“) in New Orleans, weil die Arcade-Fire-Hauptsongschreiber Win Butler und seine Frau Régine Chassagne jetzt dort leben. Diese familiären Verbindungen innerhalb der Band sind für Will der Grund, warum Arcade Fire immer noch besteht – und das auch noch lange so sein wird. „Viele andere Bands existieren nicht einmal zehn Jahre. Deshalb habe ich unsere Verwandtschaft immer nur als Vorteil gesehen, als etwas das uns kontinuierlich zusammenhält. Dadurch kennen wir uns auch gut: Wir wissen, dass der andere nicht komplett verrückt ist. Und wenn wir wissen, dass er komplett verrückt ist, wissen wir, woher das kommt und können Sympathie dafür entwickeln. Zumindest Win, Régine und ich können uns nicht trennen. Also können wir genauso gut weiter Musik zusammen machen.“