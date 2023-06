"Apocalypse Now"-Star: Schauspieler Frederic Forrest tot

Hollywood trauert um den US-Schauspieler Frederic Forrest. US-Sängerin und Schauspielerin Bette Midler (77) gab den Tod des "großartigen und geliebten" Schauspielers am Samstag auf Twitter bekannt. "Er war ein bemerkenswerter Schauspieler und ein brillanter Mensch, und ich hatte das Glück, ihn in meinem Leben zu haben", schrieb Midler. Forrest wurde 86 Jahre alt.

Forrest sei nach langer Krankheit in seinem Haus im kalifornischen Santa Monica gestorben, teilte sein Freund und Kollege, Schauspieler Barry Primus, dem Filmportal "Hollywood Reporter" mit. Forrest sei ein "wunderbarer Schauspieler und ein guter Freund" gewesen, schrieb US-Regisseur Francis Ford Coppola in einer Mitteilung. "Der Verlust bricht mir das Herz", zitierte "Deadline.com" aus dem Statement des Oscar-Preisträgers.

Oscarnominiert

Für ihre Rollen in "The Rose" (1979), basierend auf dem Leben der Sängerin Janis Joplin, wurden Midler und Forrest für Oscars als beste Hauptdarstellerin und als bester Nebendarsteller nominiert. Coppola holte den gebürtigen Texaner mehrfach vor die Kamera, darunter für Filme wie "Der Dialog" (1974), "Apocalypse Now" (1979) oder "Tucker" (1988). Unter der Regie von Wim Wenders verkörperte Forrest in "Hammett (1982) den Schriftsteller Dashiell Hammett. Er wirkte auch in Filmen wie "Music Box ÷ Die ganze Wahrheit", "Falling Down – Ein ganz normaler Tag" und zuletzt 2006 in "Das Spiel der Macht" mit.