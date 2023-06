Anreise zum Nova Rock: Es wird sich stauen, Zug als Alternative

Das Nova Rock auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf startet am Mittwoch - anreisen sollte man dorthin öffentlich, wie der ÖAMTC am Montag empfahl. Der Verkehrsclub ist auch wieder mit der Pannenhilfe an Ort und Stelle. Rund 200.000 Besucher werden bei dem Festival erwartet. Die Anreise verteilt sich zwar auf mehrere Tage, die meisten Besucher nutzen jedoch hierfür den Mittwoch. Die Wettersituation ist indes laut Geosphere Austria noch unsicher.

Um die Anreise möglichst reibungslos zu gestalten, gibt es seit einigen Jahren ein Anfahrtskonzept. Dieses wurde heuer außerdem für etwaiges Schlechtwetter verbessert. Zu den Hauptanreisezeiten dürfte es aber trotzdem zu Staus kommen, warnt der ÖAMTC.