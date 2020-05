Annie Proulx: "Ein Haus in der Wildnis"

Drei Mal war sie verheiratet, vier Kinder hat sie in die Welt gesetzt ... "Ein Haus in der Wildnis“ sind die Memoiren der eigensinnigen, jähzornigen, überaus herzlichen 76-Jährigen. Es ist ihr erstes Buch, in dem sie nichts erfindet. Zum ersten Mal zieht sie nicht eine einzige Geschichte durch, sondern vermischt. Da kann durchaus auch das Auge eines Heilbutts aus der Erinnerung auftauchen. In den USA hat dies Missfallen gefunden

Zusammengehalten wird alles durch den Traum, der den Namen „ Bird Cloud“ bekommen hat. Die Schriftstellerin hat ihn sich erfüllt. (Vorher ging sie freilich wegen der Baufirmen mehrmals die Holzwände hoch.) Und heute, ein paar Jahre später? Kann man ihr um 3,7 Millionen Dollar Grund und Haus abkaufen. Sie wohnt nämlich kaum noch dort: Die langen Winter wurden unterschätzt. Die Schneeberge. Die tosende Luft. Man kommt nicht zum Haus, und ist man schon dort, kann man nie ins zwei Autostunden entfernte Laramie einkaufen fahren.

Am besten ist Annie Proulx, wenn sie in ihrem Reich spazieren geht. Wenn sie sich über wilden Buchweizen freut, wenn sie 4000 Jahre alte Steinmesser ausgräbt – wenn sie Weißkopfadler beobachtet, die gegen den Orkan kämpfen. Das Weibchen stürzt ab, tot. Das Männchen hat Stunden später eine neue Partnerin. Solche Vögel ...

KURIER-Wertung: **** von *****