AnnenMayKantereit: Überraschung unterm Papierdach

„Wir spielen heute das größte Konzert, das wir je in einer Halle gespielt haben!“ Henning May, Frontmann von AnnenMayKantereit, steht auf der Bühne der Wiener Stadthalle und verkündet das, was ein Meilenstein für das Kölner Quartett ist, unaufgeregt nüchtern und sachlich. Dass er sich darüber freut, ist nur daraus zu schließen, dass er dafür mit der eisernen Bandregel gebrochen hat, vor dem ersten Lied nie etwas zu sagen. Aber in dem Fall „hat es sich so ergeben“.