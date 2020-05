Anne Franks Tagebuch als berührende Oper

Das Ambiente des alten Eisenbahnwaggons, eines originalen aus der NS-Zeit, in dem Menschen in Konzentrationslager deportiert wurden, verstärkt in dieser Inszenierung (Konzept und Regie Nina Dudek) die Authentizität und berührt neben Gesang, Schauspiel und Musik das Publikum damit noch in einer Dimension mehr. Genial der beklemmende Schluss: Waggontür zu, nur eine Hand Annes schaut noch aus einer Ritze und die Türen des Museums werden geöffnet - bereit zum Abtransport - nach Bergen-Belsen, in jenes KZ, in das Anne Frank verfrachtet wurde.

Zur Premiere waren auch rund vier Dutzend alte Frauen und Männer aus Ungar gekommen, sie hatten das KZ Bergen-Belsen überlebt - dorthin waren sie von Strasshof aus deportiert worden.