Demo in Linz gegen Konzert mit Anna Netrebko

Nachdem der Aufruf des ukrainischen Vereins "Point of Ukraine", "besorgter" österreichischer Bürger und des ukrainischen Botschafters in Österreich, Wassyl Chymynez, das Konzert der russischen Sopranistin Anna Netrebko Freitagabend in Linz abzusagen, erfolglos blieb, wurde eine Demo in der Innenstadt organisiert.

Gut 30 Teilnehmer kamen zu der friedlichen Veranstaltung.