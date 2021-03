Anna F. mit Band: Psychedelische E-Gitarren und Lebensfreude

„Da war ich ziemlich betrunken und mir kam das Gedicht ‚The Love Song of J. Alfred Prufrock‘ von T. S. Eliot in den Sinn, in dem Michelangelo vorkommt. In meiner Fantasie habe ich Michelangelo mit einem Gin & Tonic in der Hand vor mir stehen gesehen. Der Song handelt davon, wie man in eine andere Realität driften kann, in der alles möglich ist und man sich frei fühlt.“