Anna B Savage: "Die Gesellschaft geht grausam mit Singles um!"

Der erste Teil von „in/FLUX“ beschreibt dabei eher den inneren Kampf, den diese Dualität auslöst, die Sehnsucht nach dem Ex, denn fortdauernden Eindruck einer großen Liebe weit über das Ende der Beziehung hinaus. „Diese ersten Songs fühlen sich neurotischer an“, sagt die 32-Jährige. „Der zweite Teil beschreibt dann die Phase, wo ich mehr und mehr dahin komme, dass ich weiß, was ich will und mich - egal, was von außen kommt - gut damit fühle.“

Nur am Rande geht Savage in den Songs auf die vielen gesellschaftlichen Diskriminierungen von Singles ein. Im Gespräch aber ist schon allein an ihrem Tonfall zu hören, wie sehr sie gewisse Dinge aufregen: „Wenn ich zum Beispiel mit Freunden auf Urlaub in ein Ferienhaus gefahren bin, war ich immer die, die auf der Couch schlafen musste, weil die Doppelbetten wie selbstverständlich für die Paare waren. Es ist auch viel, viel schwerer als Single Kredite für eine Wohnung zu kriegen. Und im Restaurant geben sie dir sicher den schlechtesten Tisch, wenn du alleine reinkommst. Die Gesellschaft geht grausam mit Singles um.“