Angewandte sucht neuen Rektor: Unirat verlangt Dreiervorschlag

Gerald Bast, seit 2000 Rektor der Angewandten, geht im Herbst 2023 in Pension. Der Job wurde daher ausgeschrieben, Bewerbungsfrist war der 1. Oktober. In der Folge lud die Findungskommission sechs Personen zum Hearing, fünf nahmen die Einladung an: Angelika Nollert (Pinakothek der Moderne in München), Petra Schaper-Rinkel (Innovationsforscherin, Uni Graz) und Peter Mörtenböck (Professor für Architektur- und Kunsttheorie, TU Wien) sowie von der Angewandten Alexander Damianisch (Leiter der Abteilung Kunst & Forschung) und Bernhard Kernegger (Vizerektor, Leiter der Abteilung Qualitätssicherung).

Der Senat übermittelte dem Unirat einen Zweiervorschlag, doch dieser besteht auf einer Liste mit drei Personen. Aufgrund von Erkrankungen kam es zu Verzögerungen, aber Mitte Jänner will der Unirat die Nachfolge Bast entscheiden.