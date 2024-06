Alle Institute und Außenstellen der "Angewandten" sind beim Festival dabei - und obwohl sich die meisten in dem Hauptgebäude am Ring, dem als "Schwanzer-Trakt" bekannten Zubau sowie einem in der Vorderen Zollamtsstraße jenseits des Wienflusses gelegenen Gebäude gruppieren, sind auch Flächen im Heiligenkreuzerhof und in der Otto-Wagner-Postsparkasse am Georg Coch-Platz zu besuchen. Eine Führung - oder ein Studium des 190 Seiten starken Programmbuchs - empfiehlt sich.

Es gibt Rundgänge durch Malereiklassen, Multimediale Präsentationen der Klasse "Trans Arts" und Fotografien, die als "Work in Progress" gezeigt werden. Die Vielfalt der Lehre an der "Angewandten" würde aber die Ausstellung als Präsentationsformat sprengen, sagt Festivalleiterin Lena Kohlmayr. Daher ist auch ein dichtes Programm an Lesungen, Performances und Diskussionen angesetzt.