Angelina Jolie soll Maria Callas spielen

Hollywoodstar Angelina Jolie (47) wird in einem neuen Kinofilm Operndiva Maria Callas (1923 – 1977) verkörpern. Das berichten die Branchenmagazine Hollywood Reporter und Variety. Unter der Regie des Chilenen Pablo Larraín, der mit „Jackie“ (2016, über Jackie Kennedy) und „Spencer“ (2021, über Lady Diana) bereits zwei Filme über berühmte Frauenfiguren gedreht hat, soll „Maria“ die letzten Tage der Diva im Paris der 1970er Jahre nachzeichnen, hieß es.

Das Drehbuch schreibt Steven Knight, der auch schon bei „Spencer“ an Larraíns Seite war – er zeichnete auch für das Buch der Serie „Peaky Blinders“ verantwortlich. Maria Callas war in New York als Tochter griechischer Einwanderer zur Welt gekommen und galt als die wichtigste Sopranistin des 20. Jahrhunderts. Ab 1959 hatte sie eine Affäre mit dem Reeder Aristoteles Onassis, der 1968 Jackie Kennedy heiratete – ein Bindeglied zwischen den beiden Frauen, denen Larraín filmische Denkmäler setzt.