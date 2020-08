Angel Olsen wird von Widerständen und Geistern verfolgt

„,Whole New Mess‘ war zuerst fertig!“, erklärt Oslen im KURIER-Interview. „Ich hatte es nach einer schlimmen Trennung in einem Studio namens The Unkown, das in eine Kirche hineingebaut wurde, aufgenommen. Und da hört man deutlich, wie ich mit diesen Emotionen kämpfe. Als ich damit fertig war, habe ich mich sofort umgeschaut, ob ich Arrangeure finden kann, die Orchestrierungen machen. Im Nachhinein denke ich, das war ein Selbstschutz, weil die Songs dadurch zwar dramatischer, aber auch distanzierter geworden sind. Damals hätte ich sie aber nicht in den Versionen von ,Whole New Mess‘ veröffentlichen können, weil die mir damals noch viel zu nahe gegangen sind und die Verletzungen der Trennung noch nicht verheilt waren.“

Das Studio in Anacort an der nördlichen Pazifikküste Amerikas heißt mit gutem Grund The Unknown. In dem Gebäude spukt es nämlich. „Wir haben dort auch einmal ein paar unerklärliche Geräusche gehört“, gibt Olsen zu. „Aber viel gespenstischer als das empfinde ich mein eigenes Leben. Denn ich bin nicht gebildet und habe immer so viele Steine in meinem Weg, dass ich nie gedacht hatte, dass ich je vom Musikmachen leben und auf Tour gehen könnte.“