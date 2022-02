Andreas Vitásek schaut zurück auf ein Komödiantenleben

Auch unter dem Aspekt, dass Freunde jüngst gestorben sind: „Reinhard Schwabenitzky war verbittert, weil sie ihn im ORF nicht wertgeschätzt, nicht gut behandelt haben. Er hat halt Unterhaltungsfilme gemacht. Aber es war gute Unterhaltung. Wien ist für Künstler manchmal schon ein hartes Pflaster.“

Oder der Schriftsteller Gerhard Roth. „Der war ein toller Mensch, ein wunderbarer Gastgeber“, sagt Vitásek. „Vor meiner Herzoperation im Jahr 2018, da ging es ihm auch nicht gut, saßen wir – zwei kranke Männer – beim Backhendelessen. Und er hatte einen Super-Weinkeller, aber durfte nichts mehr trinken.“

Mit 65 wollte sich Vitásek ein Sabbatical, vielleicht kein ganzes Jahr, doch eine Aus-Zeit nehmen: „Das wurde mir durch den Lockdown erfüllt. Nur wie das so ist: Man würde es gern selber entscheiden.“

Sein Plan war „herumzufahren und einen Monat lang in einer Wohnung oder einem Häuschen in einer französischen Kleinstadt zu leben und sich anzuschauen, was dort so passiert.“

Die blöde Pandemie hat’s vermasselt. Es kann ja vielleicht noch werden.

„Man macht im Leben manchen Fehler, manches hätte man gern ausgelassen“, sagt der Humorist im Rückblick, „aber eigentlich hat eh alles gepasst“.