Nach Hymnendebatte zurück zum Kerngeschäft

Stichwort Emanzipation: Die sahen nicht nur die Grünen Frauen Wien gefährdet, als Andreas Gabalier beim Grand Prix von Österreich in Spielberg Anfang des Sommers just die alte Version der Bundeshymne ohne Berücksichtigung der in den Text integrierten "Töchter" darbot und auch nach einer Welle der Entrüstung nicht davon abkam - ein Auftritt in der "ZIB 24" samt Bekenntnis zu den von ihm verehrten "Dirndln" und ein offener Brief mit dem Titel "Liebes Österreich" inklusive. Synonyme für das andere Geschlecht hat Gabalier in seinen sich um Liebe, Tradition und Heimat kreisenden Liedern immerhin viele - ob Engerle, Madl, "Sweet little Rehlein" oder Zuckerpuppe. Mindestens ebenso viele "Kosenamen" werden Gabalier selbst zugeschrieben - vom Steirerbua und Alpen-Elvis bis zum "Trachtkerl", wie der "Stern" ihn kürzlich in einer sechsseitigen Reportage bezeichnete.

Nicht erst seit dem Lob von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache für Gabaliers Bekennung zu alten Werten orten Kritiker den Sänger zudem ideologisch deutlich rechts von der Mitte. Vor einem Monat nahm etwa die " taz" einen früheren Vorwurf des "Standard" auf, das Cover des 2011 erschienen Albums "Volks-Rock-'n'-Roller" zeige Gabalier in einer Körperpose, die an das Hakenkreuz erinnert. "Wer beim 'Volks-Rock-'n'-Roller' genauer hinhört", kritisierte die deutsche Tageszeitung, "bemerkt, dass es jenseits der harmlosen Nostalgie und Liebe zum Dorf auch um Blut-und-Boden-getränkte Ideologie und rigide Identitäten geht, völkische wie sexuelle. Aber Gabalier bereitet sie so massenkompatibel auf, dass seine Musik im Service-Radio gespielt wird."