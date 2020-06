Amsterdam: Imposanter Hotspot für Cineasten

Bisher befand sich das Filmmuseum – das mit einer Sammlung von rund 40.000 Filmen nach London zweitgrößte in ganz Europa – in einer schönen Villa im Vondel-Park mitten in der Altstadt. Schon früh hatte man begonnen, alte Filme auszugraben, zu re­staurieren und dem Publikum zugänglich zu machen.

Jetzt hat man sich an einem neu­ralgischen Punkt der Stadt neu in Szene gesetzt: Die hölzerne Arena als räumlicher Focus und Kommunikationsplattform mit Blick auf die City, Café, Bar und Stiegen mit Sitzkissen sollen das mit Deckenlampen des dänisch-isländischen Künstlers Olafur Eliasson ausgestattete Eye zum Hotspot für Stadtflaneure und Cineasten machen.

"Ausgangsbasis war ursprünglich die These: Film ist Illusion, die durch bewegtes Licht erzeugt wird. Dieses Prinzip haben wir in Architektur übersetzt", so Roman Delugan. "In diesem Stadium war das Gebäude eine Art Leinwand, auf der ein Film aus Licht, Stadt und Landschaft gezeigt wird."