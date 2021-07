Maximale Ausbeute für Conchita Wurst

"Es ist nicht leicht auf dera Welt, wenn man als Manderl heute noch auf ein Weiberl steht", sagte Andreas Gabalier, als er die Trophäe für den "Live-Act des Jahres" entgegennahm. Dafür gab es Pfiffe und Buhrufe. Der Schlagersänger nahm auch Bezug auf ein Interview mit FM4, in dem er vor der Show gefragt wurde, für welchen Diktator er singen würde. Gabalier fragte sich, ob bei FM4 noch etwas Stärkeres geraucht werde als Marihuana. Weiters fragte sich der Steirer, warum er immer wieder ins rechte Eck gestellt würde. "Ich würde mich freuen, wenn die Toleranz einmal auf der anderen Seite auch spürbar wäre", sagte Gabalier.

Gewohnt deftige Worte fand Rapper Nazar, der in der Kategorie HipHop/ Urban ausgezeichnet wurde. Einerseits richtete er sich an die musikalische Konkurrenz, der er empfahl, in diesem Jahr "aufzuholen", da er eine Pause einlegen werde. Schließlich habe er mit dem Album "Camouflage" im Vorjahr "alles erreicht, was wir wollten". Aber auch die Politik kam nicht ungeschoren davon: Immerhin könne man in Österreich "ehrlich unsere Meinung gegen Zahntechniker sagen", so der Rapper, der noch deutlicher wurde. "In der österreichischen Politik, da sind ein paar kleine Hurenkinder dabei."