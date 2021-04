Amadeus Awards: Vier Nominierungen für Julian Le Play

Wie jedes Jahr wird auch heuer in den allgemeinen Kategorien ein Preis für „Live-Act des Jahres“ verliehen werden - obwohl es seit dem 16. März 2020 auf Grund der Corona-Pandemie so gut wie keine Konzerte mehr gegeben hat. Wie die Auswahl dabei zustande gekommen ist, verriet Conchita Wurst, die Donnerstag in einem Online-Video die Nominierten präsentierte, noch nicht. Das wird erst bei der Ausstrahlung der Show im September bekanntgegeben.

In den Genre-Kategorien haben My Ugly Clementine genauso wie Oska und Avec Chancen auf den Amadeus für „Alternative“. Simone Kopmajer und Schauspielerin Ursula Strauss, die 2020 mit Ernst Molden das Album „Wüdnis“ aufgenommen hat, haben wie Wolfgang Muthspiel und 5/8erl in Ehr’n Chancen auf den Preis für „Jazz/World/Blues“. In der Kategorie „Hip-Hop/Urban“ konkurrieren Mavi Phoenix, Nazar, Raf Camora, KeKe und Kreiml & Samurai.