Alt-J besingen Bitcoin-Millionäre und andere Träumer

„Wir alle mögen klassische Musik“, erzählt der 32-Jährige. „Ich war vorgestern das erste Mal wieder bei einer Veranstaltung – bei einer Gilbert-and-Sullivan-Oper. Okay, das ist komödiantische Oper und nicht das, was man bei euch in Wien darunter versteht. Aber Joe ist ein noch größerer Fan von Klassik. Als wir noch zusammen studierten, habe ich ihn gefragt, was sein Traumjob wäre. Er sagte: Opern-Sänger. Er dachte, dass auf so einer Bühne zu stehen und zu spüren, wie diese machtvolle Stimme aus dem eigenen Körper kommt, das Größte wäre.“

Wie häufig bei Alt-J sind einige der Storys dieser neuen Songs mystisch und metaphorisch verpackt, pendeln zwischen Traum und Albtraum, Engeln und Dämonen – und das nicht nur in den Texten.