Als der Wilde Westen in Italien war

Von Sergio Leones durchschlagendem Erfolg inspiriert, wurden in den folgenden Jahren hunderte weitere Italo-Western gedreht. Allen voran ist hier Sergio Corbucci zu nennen. Mit seiner Figur des Django kondensierte er das Erfolgsrezept Leones zu einer einfachen Essenz: „Wir schneiden alle romantischen, unnützen Szenen heraus, die den amerikanischen Western verderben. Django muss seinen Sarg öffnen, die Kanone rausholen und wenigstens 1500 Leute umlegen.“ Kein anderer Regisseur ließ seine Darsteller so virtuos morden und sterben wie Corbucci.

Mit dem Erfolg kamen europäische Geldgeber und mit ihnen internationale Schauspieler. Jean-Louis Trintignant und Klaus Kinski waren die prominentesten unter ihnen. Auch ein Österreicher mischte in dem europäischen Schauspiel-Ensemble mit: William Berger (eigentlich Wilhelm Thomas Berger) spielte in dutzenden Produktionen den kaltblütigen Bösewicht.

Sergio Leone zog es indes nach Amerika. Dort wollte er jetzt einen Gangster-Filme machen. „Es war einmal in Amerika“ (Orig.: "Once upon a time in America") sollte er heißen. Zuvor musste er aber noch einen Western machen, das war die Bedingung der Produzenten. Und der gerät zu seinem Meisterwerk: „Spiel mir das Lied vom Tod“ (Orig.: "Once upon a time in the West", 1968) mit dem amerikanischen Westernhelden Henry Fonda als Bösewicht, Charles Bronson und Claudia Cardinale. Die unvergessene Mundharmonika-Melodie von Ennio Morricone tat ihr übriges. Der Film wurde zu Leones größtem Erfolg.

Sergio Sollima erweiterte mit seinen drei Italo-Western „Der gehetzte der Sierra Nevada“ (1966), „Von Angesicht zu Angesicht“ (1967) und „Lauf um dein Leben“ (1986) – allesamt mit dem kubanischen Schauspieler Tomás Milián in der Hauptrolle – das Genre um einen politischen Aspekt. Vor dem Hintergrund der mexikanischen Revolution ließ er Milián als armen Mexikaner gegen die Reichen Unterdrücker aus Amerika kämpfen.