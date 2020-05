"Alphabethaus": Ein Wahnsinnsfilm zum Lesen

Fallen wir mit der Tür ins Haus: A 15,3 bedeutete in den Lazaretten des „Dritten Reichs“ geringe seelische Abartigkeit, ansonsten voll diensttauglich; und vU 15,2 zum Beispiel war der Code für hochgradigen Schwachsinn. Daran sieht man schon: „Das Alphabethaus“ ist nicht die Fortsetzung von „Erbarmen“ und „Schändung“ und „Erlösung“.

Band vier der Reihe ums dänische Sonderdezernat Q mit Kommissar Mørck erscheint zeitgerecht im September zur Wiener Kriminacht. Da wird Jussi Adler-Olsen sogar Stargast sein. „Das Alphabethaus“ war sein Debütroman, 1997 – und meilenweit entfernt von seinen späteren Krimis. Er machte ihn in Skandinavien, aber auch in Spanien und den Niederlanden berühmt. Die deutsche Übersetzung ließ auf sich warten: Fast 600 Seiten mit Krieg und Psychiatrie schienen zu gewagt.

Aber in etwa zwei Wochen liegt „der beste Film, den ich je gelesen habe“ (Filmproduzent und Oscar-Preisträger Just Betz), in den österreichischen Buchhandlungen.