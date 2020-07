Alle Achtung starten mit der Brautwerbung um „Marie“ durch

„Frau Gerda Rogers wird in dem Song erwähnt“, erzählt Stani im KURIER-Interview. „Schon am 8. Jänner haben wir deshalb mit ihr für das Video zu ,Marie’ gedreht. Trotz meiner Skepsis haben wir sie dabei gefragt, was sie für den Song aus den Sternen lesen kann. Sie war sehr lieb, hat sich lang dafür Zeit genommen, aber dann gesagt, dass sie ihn erst Mitte Juni zum Erfolg kommen sieht. Sie sagte natürlich nichts von Corona, nur etwas darüber, was der Mars damit zu tun hat. Aber obwohl wir damals sofort gesagt haben, wir veröffentlichen trotzdem vorher, behielt sie recht.“