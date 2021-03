Alle Achtung: „Marie“ als Schicksal begriffen - und so vertont

So haben die Steirer weiter an einem Album gearbeitet und soeben mit „Sono Il Destino“ eine neue Single veröffentlicht. In dem Song klopft eine mysteriöse Frau an Stanis Türe und sagt: „Sono Il Destino“ – zu Deutsch: „Ich bin das Schicksal“.

Ausgangspunkt dafür war die Bandgeschichte. Alle Achtung kamen aus der Indie-Szene und hatten mit „Marie“ einen Song, der ihren Hörerkreis auf das größtmögliche Spektrum erweiterte. Sie waren damit bei TV-Shows wie „Starnacht am Wörthersee“ genauso gern gesehene Gäste, wie sie es am Nova Rock 2021 wären, sollte das stattfinden können.