Alicia Keys ist hemmungslos und damit endlich glücklich

„Wenn man dann in dieses Universum eintritt, das sich Musikbusiness nennt, denkt man, dass man an Selbstbewusstsein gewinnt, weil man all die Dinge erreicht, die man sich erträumt hat. Aber ich habe die Perspektive verloren. Vor ,Songs In A Minor’ musste ich nie jemandem gefallen, keiner hatte meine Musik je gemocht oder nicht gemocht. Sie war einfach nur das, was ich geliebt und gelebt hatte.“

Doch dann sah sie ihre TV-Interviews und begann, sich selbst zu analysieren und permanent zu fragen: Soll ich mich anders geben? Was kann ich besser machen? Und wenn eine Veröffentlichung anstand: Ist das Album erfolgreich genug? Oder schlimmer: „Bin ich genug, so wie ich bin?“

Das änderte sich erst mit einer Reise nach Ägypten, nach der sie zum ersten Mal in ihrer Karriere Grenzen setzte und Leute in ihrer Organisation kündigte, die sie „finanziell ausnützten“. Und sie arbeitete daran, ihren Selbstwert nicht mehr von der Anzahl der gespielten Shows oder der verkauften Platten abhängig zu machen.