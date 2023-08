Alice Cooper rät: „Vergiss nicht darauf, abzukassieren“

„Go Away“ handelt von aufdringlichen Stalkerinnen, „Road Rats“ besingt die so oft unbedankten Roadies, „Rules Of The Road“ die wichtigste Tourregel: „Vergiss nicht darauf, abzukassieren!“ Bei der Ballade „Baby Please Don’t Go“ geht es um den Abschiedsschmerz, wenn Musiker die Familie verlassen, um auf Tour zu gehen, „White Line Frankenstein“ (geschrieben mit Beteiligung von Tom Morello von Rage Against The Machine) handelt von einem üblen Truckfahrer – und für den Abschluss des Albums hat Cooper „Magic Bus“ von The Who gecovert.