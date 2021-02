Alice Cooper: "Anfangs haben alle meine Show zu ernst genommen"

So ist der Sound von „Detroit City“ genau das, was die Fans des Shock-Rockers erwarten, folgt den Spuren von Hits wie „Schools Out“, „Poison“ oder „Welcome To My Nightmare“ – vielleicht mit ein wenig mehr Blues-Einflüssen. Denn auch die gehören für Furnier zu Detroit. „Da gab es ja auch den Soul-Sound von Motown. Wenn ich dort auf der Bühne stand, sah ich Leute wie Smokey Robinson oder die Temptations im Publikum. Und wir sind auch gern zu deren Shows gegangen.“