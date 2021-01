Alfred Preis, von Wien nach Hawaii

Nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland gelang ihm mit seiner jungen Ehefrau 1939 die Flucht in die USA. Nach einer äußerst beschwerlichen Reise, die mehrere Monate dauerte, kamen sie beide in Honolulu an. Nein, es war nicht der Traum vom tropischen Paradies, sondern pure Verzweiflung. Nach den Ausschreitungen gegen Juden wusste Alfred Preis sich keinen anderen Rat, als ein Verzeichnis amerikanischer Architekturbüros aus der Bibliothek der Technischen Hochschule zu entleihen und Bettelbriefe an etwa 50 Büros zu schicken. Denn ohne Job hätte ihm die USA die Einreise nicht gestattet. Nur einer davon wurde beantwortet: Es war ein südkalifornisches Architekturbüro, dessen ehemaliger Mitarbeiter für sein neu gegründetes Büro in Honolulu auf der Suche nach einem Designer war.

Die erste Zeit in der neuen Heimat verlief dann auch wie erhofft. Doch der Angriff auf Pearl Harbour im Jahr 1941 setzt dem Leben im „Paradies“ ein Ende. Ausgerechnet er, dessen Familie zur gleichen Zeit in der alten Heimat von den Nazis verfolgt und ermordet wurde, wurde als potenzieller Staatsfeind mit seiner Frau im „Sand Island Detention Camp“ interniert. Mit anderen Einwanderern aus Europa und Japan wurden sie wie Verbrecher festgehalten. Dass nach dem Krieg ausgerechnet Alfred Preis’ Entwurf für das Kriegsmahnmal in Pearl Harbour ausgewählt wurde, ist überraschend und vielleicht eine Art Wiedergutmachung.

Bis heute zählt das „USS Arizona Memorial“ zu den größten Touristenattraktionen auf Oahu, aber den wenigsten ist bekannt, dass es von einem Architekten mit österreichischen Wurzeln geplant wurde.

Insgesamt hat Alfred Preis mehr als 150 Gebäude auf Hawaii geplant und gebaut. In erster Linie waren es Privathäuser, aber er war auch Mitglied der Arbeitsgruppe „Future Honolulu“, die ein ganz neues stadtplanerisches Konzept für die Hauptstadt schaffen wollte.

Er war eine Schlüsselfigur in der Entwicklung eines ganz spezifischen hawaiianischen Modernismus, ihm sei es gelungen seine Ideen, die er aus seiner alten Heimat Österreich mitbrachte, in den Kontext von Hawaii zu bringen.

Er war „nicht nur ein Vorläufer in Sachen sozialer Gleichberechtigung, sondern auch einer der Ersten, der auf naturnahes Bauen wert legte“, erklärt der in L.A. lebende österreichische Architekturprofessor Axel Schmitzberger.