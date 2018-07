Alfons Haider: "Als Warmer verkauft man keine Butter"

Alfons Haider, 59, wurde am 24. November 1957 in Wien geboren und studierte Schauspiel in Wien und Los Angeles. Seine Karriere startete er am Theater und war in der Josefstadt und am Volkstheater zu sehen. Er spielte auch in zahlreichen Fernsehserien wie „Die liebe Familie“ und „Kaisermühlen-Blues“. Beim ORF startete Haider 1989 und ist bis heute als Moderator großer TV-Ereignisse wie Opernball und Life Ball aktiv. 1997 outete er sich, homosexuell zu sein und brachte damit sein Image als Lieblings-Schwiegersohn der Nation ins Wanken. Haider hat seit zwei Jahren einen Freund, dessen Identität er geheimhält.

Alfons Haider ist von 14. 7. bis 2. 9. im Musical „ Santa Maria“, mit den größten Hits von Roland Kaiser in Wien zu sehen. Wer es nicht so lange aushält: Alfons Haider am Red Carpet des Life Balls, heute Samstag, ab 21:30 auf ORF 1.

www.haider.at

www.santamaria-musical.at