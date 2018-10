Albertina zeigt Pirosmani: Der einflussreichste Unbekannte

Auf der Friedensbrücke über den Fluss Kura stauen sich die Menschen: Tbilisi, georgische Hauptstadt, feiert Stadtfest. Es gibt Honig und Erdnussbutter und georgischen Wein – denn immerhin, so der weitverbreitete Konsens, entstand hier vor 7000 Jahren der Weinbau.

Und es gibt Socken, Schürzen, T-Shirts mit Motiven des „georgischen Gustav Klimt“. Der heißt Niko Pirosmani, und wenn Sie noch nie von ihm gehört haben, so soll sich das dieser Tage in Wien ändern: Die Albertina widmet dem vor 100 Jahren verarmt gestorbenen Künstler, der die Lebensdaten 1862-1918 mit Klimt teilt, ab Freitag eine Ausstellung. Es gilt, einen Brückenkünstler zu entdecken: Pirosmani, der sich u.a. als Bremser bei der Eisenbahn, als Milchhändler und Schildermaler verdingte, entwickelte in Georgien eine eigene Art des künstlerischen Übergangs in die Moderne.

Und das ohne Kontakt zur europäischen Kunstszene. Pirosmani hat Georgien nie verlassen. Die von ihm gemalte Giraffe ist schwarz-weiß, weil er nie eine echte gesehen hat und das Motiv aus der Zeitung abmalte.