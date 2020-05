Sex, Leidenschaft und Alte Meister

Dabei ist es nicht so, dass die Ausstellung im Winterpalais keine anderen Zugänge andenkt. So ist der Eingangsraum der „höfischen Kultur“ gewidmet und zeigt die Menschen, die auf ihren Bildungsreisen („Grand Tour“) zusammenkauften, was sie konnten; ein weiterer Raum widmet sich der Kunst der Kopie – wo kein echter Raffael verfügbar war, durfte es auch ein nachgemalter sein. Just eine solche Nachempfindung führt uns im nächsten Saal tief in die Doppelmoral des Barock: Das Bild „Die reuige Magdalena“, eine Kopie nach Johann Liss, gibt vor, Tugendhaftigkeit abzubilden, doch die Frau, deren Brüste nur so aus dem Hemd quellen, wirft dem Betrachter einen Blick entgegen, der als „lüstern“ nur unzureichend beschrieben ist.

Sex, Leidenschaft, verwöhnte „Rich Kids“ auf Shoppingtour, das zeitlose Bedürfnis nach Repräsentation und sozialer Abgrenzung: Es gibt viele Themen, bei denen die Bildwelt der Alten Meister den Anschluss an das Heute schafft, und man kann gar nicht oft genug betonen, wie lohnend und lustvoll die Auseinandersetzung damit ist.

Dem Team der Dresdner Gemäldegalerie, das Auswahl und Aufteilung der Gemälde bestimmte, ist wenig vorzuwerfen: Natürlich wollte man Werbung für das Stammhaus und dessen teilweise Wiedereröffnung im Herbst machen, und natürlich „funktioniert“ die Schau in den barocken Räumen des Winterpalais gut. Doch wird das alte Muster von Bildungskanon, Repräsentation und Ehrfurcht vor der Kunst hier eher reproduziert als kritisch befragt: Eine wirklich frische, freche Auseinandersetzung mit Alten Meistern, das wäre doch mal was.