Alanis Morissette: Betrogen, traumatisiert – aber noch hier

„Ich habe drei Kinder geboren. Also war meine Zeit seit dem letzten Album damit gefüllt, ihnen nachzulaufen, sie zu versorgen und mit postnatalen Depressionen zurechtzukommen.“

Alanis Morissette, 46, sagt das scherzend und lachend, wenn man sie fragt, was sie in der Zeit seit Veröffentlichung ihres vorigen Albums „Havoc And Bright Lights“ gemacht hat. Dass diese Zeit aber sehr schwierig für die in Kanada geborene und jetzt bei San Francisco lebende Sängerin war, verrät die Stimmung des neuen Albums „Such Pretty Forks In The Road“.