Alan Silvestri: "Musik ist wie guter Wein"

Manchmal braucht gut Ding tatsächlich Weile: Mit 61 Jahren ist Alan Silvestri erstmals in Wien zu Gast. Am Freitag wird der Hollywood-Komponist, der für mehr als 70 Film-Blockbuster - darunter " Forrest Gump" und "Zurück in die Zukunft"- die Musik schrieb, ausgezeichnet: Bei der Filmmusik-Gala " Hollywood in Vienna" (zu sehen am Samstag, 24.September, 23.50 Uhr, ORF2 ) bekommt der gebürtige New Yorker den " Max Steiner Film Music Achievement Award" überreicht: "Es ist einfach unglaublich, ja fast beängstigend, nach all den Jahren erstmals an dem Ort zu sein, den man als das Herz der westlichen Musik bezeichnet. Wir wollen die Zeit nützen und uns so viel wie möglich anschauen."



Sandra Tomek , Initiatorin der Filmmusik-Gala im ausverkauften Wiener Konzerthaus, fiel es im Vorfeld nicht schwer, den Komponisten für einen Österreich-Besuch zu begeistern: "In Hollywood hat sich unsere Veranstaltung, die heuer zum vierten Mal stattfindet, schon herumgesprochen, das hilft!" Den österreichischen Wein hat Silvestri, der mit seiner Frau Sandra seit 2003 ein Weingut in Carmel/ Kalifornien betreibt, bereits gekostet: "Er ist fantastisch, besser als unserer." Doch wie kommt ein Film-Komponist dazu , Wein anzubauen? "Ich bin Halbitaliener. Außerdem: Musik ist wie guter Wein, ein Mysterium." Seine Karriere als Filmkomponist verdankt Silvestri dem Zufall: "Ich war Musiker und landete eines Tages in L.A. Durch eine Verwechslung wurde ein Freund von mir gefragt, ob er komponieren könnte. Er konnte nicht, aber er hat mich angerufen." Das erste Treffen mit " Forrest Gump"-Regisseur Robert Zemeckis wird Silvestri nie vergessen: "Es war sehr witzig. Wir hatten den exakt gleichen Pullover an. Das war ein Zeichen." 27 Jahre und 15 Filme später sind die beiden noch immer eng befreundet: "Im Oktober fangen wir unseren nächsten Film mit Denzel Washington an."