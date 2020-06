Alan Bennett und der britische Sex

Im kurzen, offenen Bademantel steht ein Mann da, seine Unterhose ist orange, und er sagt: "Ich nehme an, Sie sind meine Frau. Darf man Ihren Namen erfahren?"

Mrs. Donaldson antwortet: "Donaldson." – "Gut. Ich bin Terry. Ich war eine Weile weg."

Der Verdacht liegt nahe, diese Geschichte könnte von Alan Bennett stammen, dem mittlerweile 76-jährigen Fleischhauersohn, der mit seinem Schwein in Leeds lebt und sich für das sogenannte richtige Leben nicht interessiert (weil es ja meistens das ist, was sich anderswo ereignet).

Es gibt Neues von ihm. " Schweinekram". In zwei langen Kurzgeschichten beweist der Dramatiker, Drehbuchautor, Schauspieler und " Englands liebster Teddybär", dass Briten nicht prüde sind.

Nur halt etwas britisch.