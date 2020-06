Aktionskünstler John Bock in Krems

Im Rahmen einer Ausstellung erscheinen Bocks Requisiten notgedrungen musealisiert – das rote Tuch mit den Löchern, durch das die Teilnehmer einer Bock-Performance in Reims/ Frankreich einst ihre Köpfe stecken mussten, hängt nun zusammengerafft an einem Masten, den Bock wiederum mit einer seltsamen Apparatur aus Secondhand-Material (einem Fahrrad, einem Plattenspieler, einem Hocker) zusammenschusterte. "Summen-Mutationen" nennt der Künstler diese Überführungen vom Aufführungs- in den Ausstellungskontext. Auf die marktfreundliche Gepflogenheit, aus dem Zusammenhang gerissene Relikte einzeln zu verkaufen, hat sich Bock laut eigenen Angaben bisher nur ein einziges Mal eingelassen. "Das war ein Fehler".

Doch was ist das eigentlich der "Zusammenhang"?

Wer sich vom Künstler schlüssige Geschichten erwartet, ist fehl am Platz: Ähnlich wie Matthew Barney, Joseph Beuys und andere Grenzgänger zwischen den Kunstsphären bewohnt Bock eine hochgradig in sich verschachtelte Welt, deren Logik sich auch mit zweckdienlichen Hinweisen des Künstlers nicht einfach erschließt. Dass der in Krems aufgebaute Lumpenwagen mit Bertolt Brechts "Mutter Courage" zu tun hat, ist da noch ein leichteres Rätsel: Die Performance "Ma’am Prosciotto Crudo", bei der Bock Motive Brechts verballhornte, sollte die restriktive Aufführungspolitik der Brecht-Erben ankreiden.