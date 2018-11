Akademietheater: Im Würgegriff der Grollfeuer

Seitlich neben dieser Gedankenblase führen Treppen aus Edelholz hinauf zum Ohrensessel der Frau Grollfeuer. Barbara Petritsch, in den „Präsidenten“ die Grete, hat zunächst nur zu thronen. Wenn es dann an der Zeit ist, schreitet sie, einer Marlene Dietrich gleich, mit dem Spazierstock die Treppe hinab: Mit einem Blick der Menschenverachtung demonstriert sie, dass sich die Figuren in ihrem Würgegriff befinden. Es schleudert die Puppen geradezu an die Plane.