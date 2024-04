Neues Programm von Aida Loos: Wenn die Wut zur Wuchtel wird

Die Wienerin aus Teheran betreibt eine gut gehende Wuchtel-Druckerei, parodiert, was sie am besten kann, auf Teufel komm raus u. a. Britney „The Bitch“ Spears, die Kabarett-Kollegin Lisa Eckhart in ihrer affektierten und manirierten Attitüde und Andreas Gabalier, mit seinem Schlager-Kitsch haarscharf an der Selbstparodie volkstümlicher Musik …

Sie erfüllt ihren Anspruch, ihr Publikum zum Lachen zu bringen und/oder zu verstören. Sie ist „die Perserkatze aus dem Alsergrund“, Michael Niavarani nicht ihre Konkurrenz, sondern Udo Landbauer, der blaue Rechtsaußen aus Niederösterreich mit NS-Liederbuch.

Sie sieht im stark strapazierten Begriff „politisch korrekt“ einen „Widerspruch in sich“ wie im Wort „Familienurlaub“, zitiert so bezaubernde Sätze wie „Mein Deutsch hat keine Kindheit“ und erinnert in der Art ihrer Liedinterpretation an die unvergessene Cissy Kraner. Wenn das keine Referenz ist!