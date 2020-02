Ai Weiwei macht Kunst für den Baumarkt

Ai Weiwei ist vieles: Als Dissident, Regimekritiker und prominenter Ankläger des Flüchtlingsleids machte der 1957 geborene Chinese in den vergangenen Jahren oft Schlagzeilen. Bei der Firma Hornbach, die den Künstler für eine Kooperation gewinnen konnte, firmiert Ai nun aber schlicht als "Künstler, Tischler und Kurator".

Für die Baumarktkette kreierte der Chinese ein neues "Originalwerk", das allerdings auf ein früheres Werk Ais aus den 1980er Jahren Bezug nimmt. Dass handelsübliche, massengefertigte Objekte zweckentfremdet und neu arrangiert werden, gehört zur Standard-Praxis Ais - bekannte Werke entstanden u.a. mit Legosteinen, Fahrrädern, Schulrucksäcken oder Schwimmwesten. Nun gibt der Künstler dem Publikum lediglich eine Bauanleitung in die Hand, um mit Sicherheitswesten und Stäben - natürlich aus dem Sortiment des sponsornden Unternehmens - eigene "Kunstwerke" zu schaffen.

„Safety Jackets Zipped the Other Way“ ist ein Werk, das sich mit dem Konzept des Readymade befasst. Beide Installationen bestehen ausschließlich aus Materialien, die man in einem Baumarkt findet oder die von Bauarbeitern verwendet werden. Das einfache Zusammenzippen der Warnjacken – mehr ist es nicht – zerstört die ursprüngliche Bedeutung dieser sehr gut designten Jacken und transformiert sie zu etwas anderem", wird Ai auf der Projektwebsite zitiert.