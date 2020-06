In einem Land nach unserer Zeit

Denn das Zukunftsszenario ist nur die Kulisse für „After Earth“. Im Zentrum der Handlung steht ein Vater-Sohn-Gespann, das auf der unwirtlich gewordenen Erde strandet. Denn eigentlich hat Smith senior die Story entwickelt, um nach „Das Streben nach Glück“ wieder einen Stoff zu haben, den er mit seinem Sohn Jaden gemeinsam drehen kann.

„Jaden ist 14. In diesem Alter ist mit den Eltern zusammen zu sein das Letzte, was Kids wollen. Ich aber hatte Jaden so ein ganzes Jahr lang an mich gebunden. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit, denn wir haben uns dabei wirklich viel besser kennengelernt.“

Weil Will Smiths Charakter, General Cypher Raige, bei der Bruchlandung schwer verletzt wird und Sohn Kitai ihn retten muss, musste Smith diesmal seinem Sohn die Action überlassen: „Es war eine interessante Übung für mich, im Stillsitzen etwas zu machen, das aufregend anzuschauen ist. Aber mit Cypher war das leicht, denn er hat so viele innere Konflikte. Wie ich auch Jaden immer sage: Schauspielen passiert hinter den Augen. Du musst deine Gedanken so programmieren, dass du die Situation deines Charakters lebhaft und fesselnd empfindest. Dann übersetzt sich das in die Kamera.“