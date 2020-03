Afro-Jazz-Star Manu Dibango nach Coronavirus-Infektion gestorben

Internationaler Durchbruch

Der 1933 in der kamerunischen Hafenstadt Douala geborene Dibango kam im Alter von 15 Jahren nach Frankreich, wo er begann, Saxofon zu spielen und in Nachtclubs aufzutreten. Nach einem Aufenthalt in Brüssel, wo er seinen Jazzstil mit afrikanischen Elementen anreicherte, kehrte er nach Kamerun zurück, bevor er sich erneut in Frankreich niederließ. In den 1960er Jahren arbeitete er mit Musikern wie Joseph Kabasélé, Dick Rivers und Nino Ferrer zusammen. 1972 schaffte er mit „Soul Makossa“ seinen internationalen Durchbruch.

Dibango machte den Musikstil Makossa außerhalb Kameruns bekannt, beschuldigte sogar Superstars wie Michael Jackson und R&B-Sängerin Rihanna, dass sie sich an „Soul Makossa“ bedient hätten. Ursprünglich war der Welthit nur für die B-Seite einer Single bestimmt, auf deren A-Seite die Hymne für die kamerunische Fußballmannschaft anlässlich des Afrikanischen Nationen-Pokals aufgenommen war.