Afghanistans Museen und Kulturstätten zittern um Schätze

Die Gefahr von Plünderungen im allgemeinen Chaos ist evident - noch drängender ist aber die Frage, ob die Taliban als neue Machthaber ihren radikal kulturfeindlichen Kurs in einer Weise fortsetzen werden, der dei Zeugnisse zahlreicher Kulturen und religionen, die die Jahrtausende im Land hinterlassen haben, in Gefahr bringt. Die Sprengung der Buddha-Statuen in Bamiyan war ein solcher Vandalenakt, der 2001 weltweit für Empörung gesorgt hatte und sich unauslöschlich ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben hat.

In einem Statement vom vergangenen Februar hatten die Taliban ihre Anhänger dazu aufgerufen, Kulturstätten zu bewahren, und den Handel oder den Abtransport von Kulturgütern unter Strafe gestellt. Inwiefern dieser Zugang ernst gemeint ist und tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, wird freilich von vielen Experten bezweifelt. "Sie haben irh Image reingewaschen, aber sie sind noch immer eine radikale Gruppierung", meinteetwa Omar Sharifi, Professor an der American University of Kabul, zum Magazin National Geographic. Der Wissenschafter ist selbst nach Delhi geflüchtet - und kann nur hoffen.