Adolf Loos im MAK: Radikalo und Rebell – aber zugleich Traditionalist

Eine als „Raumplan“ bezeichnete Gliederung des Bauvolumens zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk, bereits 1909 im berühmten Geschäftshaus der Herrenausstatter Goldman & Salatsch – bekannt als „Looshaus“, einst als „Haus ohne Augenbrauen“ verspottet – am Michaelerplatz realisiert.

Außerdem angewandt in den meisten der zwischen 1910 und 1930 errichteten Einfamilienhäuser: So zählen u. a. das Heim für den Fabrikanten Hugo Steiner und seine Frau Lilly, das erste Terrassenhaus in Mitteleuropa für den Rechtsanwalt Gustav Scheu in Wien Hietzing, die Häuser für den Dadaisten Tristan Tzara (1925/’26), die Sängerin und Tänzerin Josephine Baker (Entwurf nicht verwirklicht) in Paris (1927), den Baumeister František Müller in Prag (1928–1930) und den Textilfabrikanten Hans Moller in Wien (1927) bis heute weltweit zu den bedeutendsten Einfamilienhäusern des 20. Jahrhunderts.

Bei diesem fein ausgeklügelten „Raumplan“-System weisen die in verschiedenen Niveaus liegenden, aber an kein durchgehendes Stockwerk gebundenen Räume eines Hauses je nach Zweck und Größe unterschiedliche Höhen auf. Innerhalb des auf das Äußerste genutzten Baukörpers ergeben sich dadurch variationsreiche Raumerlebnisse.

Nicht zu vergessen Loos’ Ideen zum Siedlungshaus für Wien 1921: Es „hat vom Garten aus entworfen zu werden, denn ... der Garten ist das Primäre, das Haus das Sekundäre.“

Auch am Kreuzberg in Payerbach, wo sich einst der Wiener Industrielle Paul Khuner ein Landhaus errichten ließ (heute Hotel und Restaurant), zitiert man gern Loos: „Baue nicht malerisch. Überlasse solche Wirkung den Mauern, den Bergen und der Sonne.“

