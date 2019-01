Adolf Hitler, ein schwacher Stratege

In vier Episoden beschäftigt sich Arte mit historischen Mythen im Lichte moderner Forschung. Folge eins widmet sich Hitler als Feldherr. Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges dürfte vielen bereits als Indiz gedient haben, aber die historische Forschung ist sich mittlerweile sicher: Hitler war ein miserabler Stratege und dilletierte sich von Erfolgen am Schlachtfeld zur finalen großen Niederlage.

Sich selbst ließ er zum „Größten Feldherr aller Zeiten“ ausrufen und in der Nazi-Propaganda entsprechend darstellen. In Wahrheit stammte etwa der Plan für die Offensive der deutschen Wehrmacht gegen Frankreich 1940 nicht einmal von Hitler, wie die Autorin Christiane Ratiney in der Auftaktfolge von „Wahre Geschichte“ (20.15 Uhr, Arte) darlegt.