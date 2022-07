Adele live in London: Perfekt in Abendkleid und Wollsocken

Die Show sei wegen Lieferausfällen und Krankheit der Beteiligten aufgrund der Pandemie nicht fertig geworden, sagte sie damals: „Mein Publikum hätte mich durchschaut und sofort gemerkt, dass ich das so nicht machen will.“

Inoffiziell hieß es, Adele hatte Differenzen mit der Showdesignerin. Was zu verstehen ist, wenn man die überbordenden Las-Vegas-Events mit extravaganten Kostümen und theatralischem Schnickschnack kennt, und hier im Hyde Park sieht, dass sie das absolut nicht braucht.

Ihre bodenständige Art, ihre Stimme und Welthits wie „Easy On Me“ und der James-Bond-Song „Skyfall“ reichen ihr, um auch so ein riesiges Publikum fast zwei Stunden in Bann zu halten. Auch, weil die Songs abseits ihrer Balladen-Mega-Hits variantenreich er sind, als man glaubt, hier soulige Einflüsse und dort Rock- und Blues-Feeling haben.

Nur wenige elegante visuelle Akzente begleiten einzelne Songs, zum Beispiel „Set Fire To The Rain“, wo die mächtigen LED-Wände hinter der Bühne monsunartigen Regen zeigen und davor Flammenwerfer Fontänen in die Höhe schießen.

Höhepunkt ist der Akustikteil, bei dem Adele alleine mit ihrem Pianisten ihren Hit „Someone Like You“ singt, bevor es mit „Rolling In The Deep“ ins Finale geht.

Zum Schluss wird noch einmal sichtbar, was Adele von anderen Sängerinnen mit Powerstimme abhebt: Als sie sich zum Gehen umdreht, wirbelt das Glitzerkleid um die Beine mit den Wollsocken, während auf ihrer Schulter das Vogel-Tattoo aufblitzt.