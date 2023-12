AC/DC-Mitbegründer Colin Burgess 77-jährig gestorben

Colin Burgess, 1946 in Sydney geboren, starb mit 77 Jahren. Das gab die Band AC/DC auf mehreren ihrer sozialen Plattformen bekannt.

Burgess war von 1968 bis 1972 Schlagzeuger der australischen Band The Masters Apprentices. 1973 gehörte er mit Malcolm und Angus Young sowie Dave Evans und Larry Van Kriedt zur ersten Besetzung von AC/DC, er soll auch aktiv an deren Gründung beteiligt gewesen sein. Allerdings blieb er dort nur bis 1974, da er wegen Trunkenheit auf der Bühne verhaftet wurde. Mit seinem Bruder Denny Burgess gründete er 1983 auch die Band His Majesty, die sich im Jahr 1988 wieder auflöste.