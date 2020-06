Abel Ferrara: „Geniere mich fast, Amerikaner zu sein“

Sie leben in Rom, einer Stadt, die durch den Vatikan geprägt ist. Wie zu Hause fühlen Sie sich in dieser Stadt?

Meine Heimat ist immer noch Manhattan. Aber es ist, wie es ist. In einem Land, in dem Trump Präsident werden konnte, kann ich sowieso nicht leben. Ich geniere mich fast, ein Amerikaner zu sein. . Die Welt wird von der Wall Street regiert – einem Platz, in dem jeder verdammte Broker die Existenzen von Millionen von Menschen ruinieren kann. Als ich in den 1970er Jahren in New York lebte, konnte ich mir eine Wohnung leisten. Heute geht das nicht mehr. Für das Geld, das ich für meine Wohnung in Rom zahle, bekäme ich in Manhattan nicht einmal eine Besenkammer. Basquiat hatte keine Miete bezahlt, auch Keith Haring nicht. Das bedeutet, dass Künstler aus New York – und wahrscheinlich bald aus ganz Amerika – verdrängt werden, weil sie sich das Leben dort nicht mehr leisten können. Nur mehr Kunsthandwerker, die den Mächtigen in den Arsch kriechen, werden in Zukunft dort leben können.

Text: Gabriele Flossmann