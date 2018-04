ABBA-Comeback: Nach 35 Jahren gibt es neue Lieder

Die letzten neuen Singles erschienen 1982. Mit "Fernando" (1976), "Take A Chance On Me" (1978) und "I Have A Dream" (1979) gelangen den schwedischen Songcontest-Gewinnern in ihrer aktiven Zeit drei Platz 1-Platzierungen in den österreichischen Charts. Das letzte Album der Band erschien 1981 unter dem Titel "The Visitors" und verkaufte sich weltweit etwa fünf Millionen mal, erreichte in Österreich aber wie alle anderen ABBA-Alben aber nie Platz 1 in den Charts. Vergleichsweise viel erfolgreicher war ABBA in Deutschland und Großbritannien.