96 Prozent Auslastung bei Milo Raus Wiener-Festwochen-Debüt

Die ersten Wiener Festwochen unter Intendant Milo Rau kamen auf 96 Prozent Auslastung und rund 100.000 Besucherinnen und Besucher. Diese Erfolgszahlen vermeldete am Mittwoch das Festival, das am Sonntag (23. Juni) zu Ende gegangen war. Zugleich enthüllte man, wann die kommende Ausgabe stattfinden werde: von 16. Mai bis 22. Juni 2025.

Mehr junges Publikum

In den Zahlen ist auch die Ausstellung in der Kunsthalle mit eingerechnet. Die Nachfrage nach U30-Tickets, also ermäßigte Karten für Unter-30-Jährige, stieg auf rund 5.000 und damit um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Festwochen, die heuer die "Freie Republik Wien" ausgerufen hatten, verzeichneten zudem rund 430.000 Zugriffe es auf die Streamings der Rede an Europa und der Wiener Prozesse sowie die TV-Übertragung der Eröffnung.