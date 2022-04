75. Filmfestspiele Cannes: Kreutzers "Corsage" in "Un Certain Regard"

Insgesamt wurden heute 47 Filme in den verschiedenen Reihen vorgestellt, mehr sollen in den kommenden Wochen folgen.

Im Wettbewerb um die Goldene Palme finden sich neue Arbeiten von Jean-Pierre Dardenne und Luc Dardenne ("Tori and Lokita") oder David Cronenberg, der "Crimes of the Future" an der Côte d'Azur vorstellen wird. Außerdem rittern Filmemacher wie Ruben Östlund, Claire Denis, Kirill Serebrennikow oder Valeria Bruni Tedeschi um die begehrten Auszeichnungen.

Außerhalb des Wettbewerbs werden so bekannte Namen wie Tom Cruise, der seine "Top Gun"-Fortsetzung "Maverick" vorstellen wird, oder Baz Luhrmann vor Ort sein. Der US-Regisseur präsentiert sein "Elvis"-Biopic.